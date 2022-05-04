Изучавший Россию генерал станет новым командующим силами НАТО в Европе

Американский генерал Кристофер Каволи назначен новым командующим силами НАТО в Европе. Об этом сообщил глава Пентагона США Ллойд Остин, передает CNN.

На новой должности Каволи сменит Тода Уолтерса, который отслужил на этом посту три года. Назначение Каволи на должность было подписано президентом США Джо Байденом с санкции НАТО.

По данным CNN, после официального вступления в должность под руководством Каволи окажется примерно 100 тыс. военнослужащих НАТО из всех служб, дислоцированных в Европе.

Каволи родился в итало-американской семье, его отцом был офицер армии США. Вырос в Риме, поступил на службу армии США в 1987 году. В настоящее время является командующим армии США в Европе и Африке. Имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета. Свободно владеет русским, итальянским и французским языками.

На фоне военной операции России на Украине генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 апреля заявил, что альянс прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от возможного нападения со стороны Москвы. Сейчас НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации», пояснил он. В рамках этого процесса силы альянса на его восточных границах будут усилены для того, чтобы они смогли «отразить попытку вторжения на территорию государств-членов, например Эстонии или Латвии», указывал Столтенберг.

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Кроме этого, после начала спецоперации на Украине о желании подать заявку на вступление в альянс сообщили власти Швеции и Финляндии. Шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии указывала, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон планирует подать заявку в начале июня. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале апреля говорила, что Хельсинки решат вопрос с вступлением в НАТО в течение девяти недель.

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что властям Швеции и Финляндии следует осознавать последствия вступления для «двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии». Также в России обвиняли НАТО в «управлении боевыми действиями» на Украине.