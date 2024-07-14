Кремль увидел планы НАТО «оставаться врагом»
Россия и США находятся в стадии глубокой и острой конфронтации, однако дипломатия жива, пусть пока в основном ведут работу военнослужащие и военные дипломаты, заявил корреспонденту Павлу Зарубину представитель президента Дмитрий Песков.
«Настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти авгиевы конюшни», — сказал он.
По оценке Пескова, пока «выхода из этой спирали не видно, из этого пике», но однажды такая ситуация настанет.
Результаты саммита НАТО он счел угрожающими для России: «Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас и они напрямую это позиционируют». Песков признал, что НАТО не склонно к гибкости во вопросу вступления в блок Украины — основной обеспокоенности Москвы.
«Наоборот, альянс четко сказал — Украина будет в НАТО. Хотя, мы видим, там венгры говорят, что ни в коем случае нельзя, мы не согласимся, другие высказывают опасения», — заметил представитель президента. Пока предпосылок для переговоров по российско-украинскому конфликту Песков не увидел.
Саммит НАТО прошел 9–11 июля в Вашингтоне. В итоговой декларации говорилось о «необратимом пути [Украины] к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». В коммюнике сказано, что с февраля 2022 года ежегодная помощь западных стран Украине составила €40 млрд. НАТО планирует в 2025 году предоставить поддержку минимум на ту же сумму.
Публично венгерский премьер Виктор Орбан не раз говорил, что Украину нельзя принимать в НАТО и даже Евросоюз, однако когда доходиnо до голосований, венгерские представители не мешают как интеграции Киева в ЕС, коммюнике альянса о «необратимом пути» было также принято единогласно.
Власти России называли стремление Украины в НАТО среди главных причин начала военной операции. Отказ от интеграции стал одним из условий, озвученных Москвой для начала мирных переговоров. Другими Кремль называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ от претензий на эти территории, а также снятие международных санкций против России.
Киев не согласен с этими требованиями и считает их ультиматумом, с этой оценкой согласны на Западе. В НАТО напоминают, что каждое государство самостоятельно принимает решение о членстве в альянсах, а потому не могут позволить России препятствовать этому вопреки желанию Украины.
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