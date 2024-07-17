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Политика ,  
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Лавров спросил у постпреда США в ООН, не ошиблась ли она комнатой

Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку обратился к постпреду США при организации Линде Томас-Гринфилд с вопросом, не ошиблась ли она комнатой.

«Слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем я говорю», — обратился Лавров к Томас-Гринфилд (цитата по ТАСС).

Лавров приехал на заседание Совбеза ООН
Политика
Сергей Лавров на&nbsp;заседании&nbsp;Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США

Накануне в Совбезе ООН по инициативе России прошли дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». Во время выступления Лавров затронул тему расширения НАТО, а также раскритиковал политику США.

В ответ на это Томас-Гринфилд заявила: «Я подумала, что ошиблась комнатой, потому что мне показалось, что на этом заседании звучали жалобы на США и Запад, я почти не слышала упоминаний о многосторонности» (цитата по AP). Она также раскритиковала Россию за начало военной операции на Украине. После Лавров поблагодарил ее за «красочное выступление».

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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