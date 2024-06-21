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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Венгрии анонсировал военную миссию НАТО на Украине

Орбан анонсировал военную миссию НАТО на Украине и исключил участие Венгрии
Сюжет
Военная операция на Украине
НАТО проведет военную миссию на Украине, Венгрия отказалась от участия, заявил Орбан. В Кремле предупреждали о неизбежном столкновении альянса и России в случае появления западного контингента в зоне конфликта
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

НАТО планирует провести военную миссию на Украине, но в ней не будет участвовать Венгрия, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Это безнадежно, и за это придется платить такую высокую цену, что оно того не стоит», — сказал он (цитата по ORIGO).

Орбан заявил, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия не будет принимать участия в военной миссии альянса. «Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится, и венгры смогут с него сойти, — сказал он. — Если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста, и дальше не поедет никто».

Орбан заявил, что только Дональд Трамп сможет «остановить военный поезд» в случае победы на выборах президента США в ноябре 2024 года.

О создании миссии альянса по Украине в апреле объявила Польша. По словам главы польского МИДа Радослава Сикорского, речь идет не о вступлении в конфликт, а прежде всего об обучении украинских военнослужащих.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Орбан выступает против военной помощи Киеву и критикует подход западных стран к конфликту. В частности, Венгрия стала единственной страной ЕС, блокирующей выделение денежных средств Украине. По словам Орбана, вмешательство в конфликт «уничтожит Европу».

Столтенберг говорил об обещании Орбана не блокировать поддержку НАТО Украины.

Москва осуждает любую помощь Киеву. В Кремле предупреждали, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт альянса с Россией.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Венгрия НАТО Виктор Орбан

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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