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Политика ,  
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США направят советника в армию Армении

Госдеп США: в Минобороны Армении будет работать американский советник
Полтора месяца назад США и Армения объявили, что выведут свои отношения на уровень стратегического партнерства. Такой статус, в частности, у отношений Штатов и Украины. Все это происходит на фоне отдаления Армении от России
Фото: Константин Морозов / РИА Новости
Фото: Константин Морозов / РИА Новости

В Минобороны Армении будет отправлен советник-резидент из Пентагона, сообщила замгоссекретаря США Узра Зея в интервью Hetq.

«Это долгожданное развитие событий, которое я бы рекомендовала вам обсудить с нашим послом и пресс-службой. Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией. Это часть духа, воплощенного в историческом переходе отношений США и Армении к стратегическому партнерству», — сказала она.

В ответ на вопрос, является ли членство Армении в ОДКБ препятствием для углубления партнерства с США и ускорит ли выход из организации этот процесс, она подчеркнула, что только Ереван определяет свой курс и Вашингтон относится к этому с уважением.

«Я бы отметила, что наше сотрудничество в сфере обороны и гражданской безопасности продолжает углубляться, в то время как Армения остается членом ОДКБ. Но я хочу сделать третье и последнее замечание. Соединенные Штаты не видят ничего, что указывало бы на то, что военное присутствие России способствует более мирному и стабильному региону Южного Кавказа», — добавила Зея.

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Никол Пашинян

О планах отправки советника в Минобороны Армении еще в апреле сообщала посол США Кристина Квиен. С ее слов, он займется «наращиванием потенциала».

«Тем более что Армения заинтересована в расширении своего участия в таких вопросах, как миротворчество и другие мирные инициативы. Мы хотим быть полезными и будем работать как в сфере миротворчества, так и в направлении внутренних реформ, в частности, в вопросе реформирования Министерства обороны Армении по современным стандартам», — отметила дипломат.

В начале июня 2024 года стало известно, что США и Армения повысят уровень отношений до стратегического партнерства. Это предполагает, что стороны разделяют принципы и убеждения на тему развития демократии, поддержки суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, а также подразумевает, что США будут оказывать партнеру помощь в экономических и оборонных реформах. Таким статусом, в частности, обладают отношения Штатов с Украиной.

4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян, поздравляя американского президента Джо Байдена с Днем независимости, подтвердил приверженность Еревана «дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства». «Многоплановые и тесные связи между Арменией и США, зафиксированные в последние годы, значительный рост и развитие сотрудничества, включение новых направлений в двустороннюю повестку подчеркивают прочность нашего партнерства, основанного на демократических принципах, верховенстве закона и защите прав человека», — говорится в поздравлении Пашиняна.

Тем временем в Армении с 15 по 24 июля проходят американо-армянские учения Eagle Partner 2024. В них участвуют служащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных сил США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса. Суть учений в том, чтобы отработать участие военных в международных миротворческих миссиях. Они проходили и в сентябре 2023 года — на фоне охлаждения отношений Еревана с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Россией в частности, когда Армения отказалась проводить учения ОДКБ. Отношения Еревана с организацией с тех пор лучше не стали: в феврале 2024 года Армения, в частности, заявили о приостановке своего участия в ОДКБ, а в мае — о том, что она перестала платить в организацию взносы. Параллельно руководство республики говорит о сближении с Евросоюзом: глава армянского МИД Арарат Мирзоян утверждал, что обсуждают в том числе и вступление в ЕС; чуть позже Никол Пашинян заявил, что Ереван готов стать членом союза уже в 2024 году.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Армения США Госдепартамент США Никол Пашинян Евросоюз
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