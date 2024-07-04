Пашинян сообщил о готовности к стратегическому партнерству с США

Пашинян поздравил Байдена с Днем независимости и отметил важность идеалов демократии и свободы, лежащих в основе США. Статус стратегического партнерства уже есть у Киева, это означает помощь в проведении реформ

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства, сообщил премьер Никол Пашинян в поздравлении американскому президенту Джо Байдену в связи с Днем независимости.

«Универсальные ценности свободы, справедливости и демократии, лежащие в основе создания Соединенных Штатов Америки, а также идеи, отраженные в Декларации независимости, продолжают оставаться источником вдохновения и поддержки во всем мире», — написал Пашинян.

Силу партнерства двух стран подчеркивают тесные связи, рост и развитие сотрудничества в последние годы, сказано в поздравлении.

Аналогичный статус отношений США имеют с Украиной. Принципы сотрудничества в рамках стратегического партнерства означают разделение основных принципов и убеждений, связанных с развитием демократии, поддержкой суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и других. Такое партнерство предполагает получение помощи от США в военных и экономических реформах, но не означает прямого вмешательства американской армии в возможный конфликт.

Армения стала сближаться с западными странами в последние годы на фоне конфликта с ОДКБ. Эта организация подразумевает коллективную оборону; Армения запросила в 2022 году помощь после атак с азербайджанской стороны своей суверенной территории, но в ОДКБ предложили решить проблему мирными средствами.

Пашинян обвинял Россию в неисполнении обязательств, а ОДКБ считал источником проблем. Он также говорил, что «как минимум две страны» ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении. Как выяснила Politico, Белоруссия в 2018–2020 годах продала Азербайджану передовое вооружение. Пашинян публично требовал извинений от Минска за слова президента Александра Лукашенко об «освободительной войне».

Москва отвергает претензии Пашиняна и выражает надежду в возможности решить разногласия.