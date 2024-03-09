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Армения задумалась над вступлением в Евросоюз

Глава МИД Армении Мирзоян: в Ереване обсуждают идею вступить в Евросоюз
У Армении есть «европейские устремления», и страна намерена диверсифицировать свою внешнюю политику, сообщил глава МИДа. Пашинян планировал подать заявку на вступление в ЕС не позже осени этого года
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Учитывая все вызовы, с которыми столкнулась Армения за последние четыре года, обсуждаются «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз, заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в интервью TRT World.

Так он ответил на вопрос, задумывались ли армянские власти о присоединении к ЕС и НАТО. «У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение. Его никто не может предсказать, никто не может быть уверен», — сказал Мирзоян (цитата по Arminfo).

Армения выбрала демократический путь развития, Брюссель и Вашингтон поддерживают это движение, а для Еревана важно предельно диверсифицироваться, расширяя круг партнеров и союзников, продолжил министр. Он подчеркнул, что Ереван сохраняет при этом традиционные связи, а также «смотрит на Восток».

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Фото:sns.am

В конце прошлого года Мирзоян говорил о стремлении Армении сблизиться с ЕС настолько, насколько союз сочтет это возможным. По словам премьера Никола Пашиняна, Евросоюз действует аналогично. «Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям», — отмечал Пашинян.

Как пишет Hraparak, Пашинян объявил о планах подать заявку Армении на вступление в ЕС не позже осени этого года. Он пояснил, что интересы безопасности республики требуют стать сильнее, если не в военном отношении, то хотя бы в экономическом. Премьер назвал эту перспективу неизбежной и объяснил, что «от России нет никаких надежд и ожиданий», а Запад может гарантировать безопасность, сообщило издание.

Некоторые присутствующие выразили опасение, что связи с Россией будут сильно нарушены, другие депутаты попробовали их успокоить, сказав, что заявки обычно рассматриваются годами, но Пашинян дал понять, что Армении пообещали провести процесс вступления быстро, передало Hraparak.

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Отношения России и Армении охладели после того, как ОДКБ не ответило на просьбу Еревана помочь отразить атаку со стороны Азербайджана. Устав ОДКБ предусматривает возможность коллективной обороны, но в организации призвали решить вопрос не силовым путем. Армения затем несколько раз отказывалась от участия в совместных учениях, власти сообщали, что членство в ОДКБ не дает преимуществ и приносит только риски, к февралю ее членство в ОДКБ было приостановлено.

«Я уверен, что все эти трудности — они пройдут», — оценивал перспективы представитель российского президента Дмитрий Песков. Он признавал также, что Ереван и Москва придерживаются диаметрально противоположных точек зрения на конфликт на Украине.

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