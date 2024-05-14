Пашинян пошутил о вступлении Армении в ЕС в этом году
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны готовы вступить в Евросоюз уже в этом году.
Во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии его спросили о том, когда Ереван намерен вступить в объединение.
«В каком году? В этом!» — ответил он, рассмеявшись.
В начале марта 2024 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Спустя месяц он вновь заявил о стремлении углублять отношения с ЕС.
По данным Hraparak, Пашинян планирует подать заявку на вступление в Евросоюз не позднее осени 2024 года. Он пояснил, что интересы безопасности республики требуют стать сильнее как минимум в экономическом отношении. Премьер назвал эту перспективу неизбежной и объяснил, что «от России нет никаких надежд и ожиданий», а Запад может гарантировать безопасность, сообщило издание.
В Брюсселе 5 апреля прошла трехсторонняя встреча Армения — США — ЕС. Москва заявила о ее антироссийской направленности.
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