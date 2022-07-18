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Путин исключил возвращение России на десятилетия назад

Россия из-за введенных против нее ограничений не собирается отступать на десятилетия назад и не будет развиваться оторванно от всего мира, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, РБК вел трансляцию.

«Как известно, против нашей страны намеренно, специально, используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам. <...> Понятно, что это огромный вызов для нашей страны. Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности, или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетия назад», — сказал Путин.

По его словам, Россия, осознавая объем трудностей, намерена грамотно искать новые решения, использовать имеющиеся технологические заделы.

«Ясно, что мы не можем оторвано от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так все циркулем обвести и выставить огромный забор», — добавил глава государства.

Материал дополняется

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