Орбан заявил, что Европа санкциями выстрелила себе в легкие и задыхается

Венгерский премьер считает, что в некоторых странах не будет российского газа, а в Венгрии он будет по высокой цене. Страна ввела чрезвычайное положение в энергетике

Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Санкционная политика ЕС в отношении России имела обратный эффект и затронула страны, которые ввели ограничения, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio.

«Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и задыхается», — сказал Орбан (цитата по Blikk).

Премьер также считает, что появятся страны, где не будет российского газа. В Венгрии он будет, но «по очень высокой цене», указал Орбан. По его словам, страна приняла необходимые решения, которые позволят получить энергию.

В прошлом году Венгрия подписала долгосрочное соглашение о поставках в страну российского газа. По контрактам, заключенным на 15 лет между «Газпромом» и венгерской энергетической компанией MVM, в страну будет поставляться до 4,5 млрд куб. м ежегодно. После введения Россией оплаты газа в рублях в кабмине Венгрии пояснили, что, по двусторонним соглашениям, «это технический вопрос, в какой валюте платить».

13 июля Венгрия ввела режим чрезвычайного положения в энергетике из-за резкого роста цен на энергоносители. «Газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон. Чтобы обеспечить энергоснабжение, правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение», — говорил глава канцелярии премьера Гергейя Гуйяш. План действий включает в том числе увеличение закупок газа за рубежом и сокращение потребления топлива внутри страны.

В середине апреля ЕС запретил импорт и транзит угля из России, а в конце мая ввел частичное эмбарго на поставки нефти. Евросоюз готовит седьмой санкционный пакет против России, но рамках него не планируется вводить ограничения на поставки российского газа, отмечал чешский премьер Петр Фиала.