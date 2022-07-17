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Захарова указала Боррелю на эффект от санкций против России для ЕС

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В ответ на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что эффекта от санкций против России следует подождать, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что многие жители ЕС и ряда других регионов уже дождались этих последствий.

«Эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Боррель призвал Европу проявить стратегическое терпение, чтобы увидеть эффект от антироссийских санкций в полной мере. Он признал, что сейчас их влияние может быть не очень заметно, но заявил, что в среднесрочной перспективе Россия окажется в научной, технологической и экономической изоляции.

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С конца февраля, после начала военной операции на Украине, ЕС ввел против России шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти, заморозку активов Центрального банка, запрет на совершение финансовых операций, секторальные ограничения, а также личные санкции против политической элиты и бизнесменов. 

Боррель отмечал, что Москва просчиталась, полагая, что Европа из-за зависимости от российских энергоресурсов не введет серьезных ограничений. 

Россия считает ограничительные меры незаконными. Президент Владимир Путин счел эти меры «безумными и бездумными» и указал, что только прямые потери Евросоюза «от санкционной лихорадки» на предстоящий год могут превысить $400 млрд. «Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», — заявлял Путин.

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