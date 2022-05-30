Лавров заявил, что санкции против России «едва ли будут сняты»

По его словам, санкции против Москвы «сочинили не за одну ночь» и ввели достаточно быстро, поэтому едва ли снимут с такой же скоростью. Ранее западные политики называли условием для отмены санкций вывод войск с Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Страны Запада давно готовились ввести санкции против России, поэтому вряд ли их снимут, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«Эти санкции, похожие на истерику, я бы даже сказал, где-то на агонию, были инициированы Западом. Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они были сочинены не за одну ночь. Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — сказал он.

Он обратил внимание, что заявления схожего толка делали политики из США. По его словам, эти высказывания не были публичными, однако американские представители говорили союзникам, что не снимут санкции даже, когда «все закончится».

Россия 24 февраля объявила о начале военной спецоперации на Украине. Президент страны Владимир Путин говорил, что она необходима для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида», денацификации и демилитаризации Украины.

Страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций. Москва в ответ внесла страны ЕС, США, Японию и другие государства в список недружественных государств.

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В Госдепартаменте США не раз заявляли, что санкции против России ввели на время. Представитель ведомства говорила, что ограничительные меры отменят, если Россия прекратит военную спецоперацию на Украине, восстановит ее суверенитет, территориальную целостность и независимость.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что санкции не будут снимать без согласования с Украиной. Он обращал внимание, что условия мирного соглашения не должны быть «навязаны» Киеву со стороны, а Россия и Украина должны достичь взаимопонимания.

После введения ограничительных мер замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что Москва не станет просить Запад отменить введенные против нее санкции, а будет «развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников», которые у нее есть.