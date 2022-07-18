В МИД Австрии призвали быть реалистами в вопросе отказа от газа из России

В Австрии вновь выступили против эмбарго на импорт российского газа. По словам главы МИД республики, необходимы санкции, которые затронут Россию, а «не вернутся бумерангом» в ЕС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Власти Австрии не обсуждают отказ от российского газа — в подобном вопросе нужно быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно, заявил министр иностранных дел Александер Шалленберг по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Я знаю, что в ЕС все чаще обсуждают санкции», — сказал Шалленберг. Однако санкции — меры не с сиюминутным, а с долгосрочным эффектом, отметил он. В связи с этим Евросоюз должен не «подхватывать российский нарратив», что санкции неэффективны, а «сохранять стратегическую стойкость», продолжил министр.

В частности, в Австрии изначально говорили, что необходимы санкции, которые затронут Россию, а «не вернутся бумерангом» в ЕС, сказал Шалленберг. «Но мы также знали, что это будет болезненно, говорили об этом с самого начала. Я думаю, к настоящему моменту это удалось», — отметил он.

По словам министра, ключевой вопрос касается возможного запрета на поставки российского газа. «Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ [из России], и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали: это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане», — заявил он.

Евросоюз с конца февраля ввел против России шесть пакетов санкций. О последнем было объявлено в начале июня. В этот пакет вошло частичное эмбарго на импорт российской нефти, оно касается морских поставок.

Теперь ЕС готовит седьмой по счету пакет санкций. Однако ограничения на поставки российского газа в него не войдут, поскольку члены Евросоюза не смогли добиться согласия по этому вопросу в столь короткий срок, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Проблема и в том, что ряд стран зависят от российского газа, а «санкции должны иметь большее влияние на Россию», чем на тех, кто их вводит, добавил он.

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Помимо Австрии против введения эмбарго на поставки российского газа выступали Венгрия, Сербия и Германия. Венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что такой запрет разрушит европейскую экономику. А канцлер ФРГ заявил, что не видит, «чтобы газовое эмбарго могло бы положить конец» военным действиям.

Российские власти санкции ЕС и других западных стран считают незаконными. В МИДе отметили, что ограничительные меры «оборачиваются бумерангом для западных экономик», при этом Москва вправе ужесточить свои «специальные меры», добавили в ведомстве. В свою очередь, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в Европе без российского газа «и недели не протянут».