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Австрия передаст ПХГ «Газпрома» в Хайдахе другим поставщикам

В Австрии заявили, что «Газпром» «систематически отказывается заполнять» крупнейшее газовое хранилище страны в Хайдахе. Его передадут другим энергетическим компаниям. В «Газпроме» отметили, что в ПХГ ему принадлежит лишь 11,11%
«Газпром» GAZP ₽202,13 +2,45% Купить
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Австрия реализует принцип «используй или потеряй» и передаст подземное газовое хранилище (ПХГ) в Хайдахе, которое «Газпром» «систематически отказывается заполнять», другим энергетическим компаниям, заявили в правительстве страны.

«Если хранения газа не происходит, то мощности ПХГ должны быть переданы другим. Это критически важная инфраструктура», — сказала министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер.

Решение предоставить ПХГ в Хайдахе другим поставщикам подтвердил и канцлер Карл Нехаммер. Он отметил, что Австрия также продолжит пользоваться хранилищем.

После заявления австрийских властей в «Газпроме» подчеркнули, что контрольный пакет в ПХГ находится под управлением Германии. Как сообщается в Telegram-канале «Газпрома», доли в Хайдахе распределены следующим образом:

  • 11,11% принадлежит «дочке» «Газпром экспорта» Centrex Europe Energy & Gas AG;
  • 22,22% — немецкой компании SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее — дочерняя компания «Газпрома» Gazprom Germania GmbH). В конце марта «Газпром» прекратил участие в своей европейской «дочке», компания находится под временным управлением управлением Федерального сетевого агентства Германии;
  • 33,33% — WINGAS Holding GmbH (ранее также была «дочкой» «Газпрома», а сейчас находится под контролем SEFE Securing Energy for Europe GmbH, которая, в свою очередь, под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии).

«Таким образом, под управлением Федерального сетевого агентства Германии находится 55,55% владения ПХГ», — отметили в «Газпроме».

Еще 33,33% владеет австрийская компания RAG Austria AG. А оператор хранилища — astora GmbH, ранее также дочерняя компания «Газпрома» — тоже под контролем SEFE Securing Energy for Europe GmbH, добавили в «Газпроме».

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РБК направил запрос в компанию.

Лидер оппозиции ФРГ предупредил о «войне за распределение газа» внутри ЕС
Политика
Фридрих Мерц

О том, что «Газпром» может потерять ПХГ в Хайдахе, если не будет его использовать, Нехаммер предупредил в конце мая. По словам канцлера, во время телефонного разговора президент Владимир Путин обещал ему, что Россия исполнит обязательства по поставкам газа.

Хранилище в Хайдахе находится недалеко от Зальцбурга. О его строительстве «Газпром экспорт», австрийская RAG и Wingas (тогда он был совместным предприятием «Газпрома» и немецкой Wintershall; позже Wingas стала «дочкой» «Газпрома») договорились в октябре 2003 года. В 2007 году хранилище было открыто.

Это крупнейшее ПХГ в Австрии и второе по величине в Центральной Европе. Оно вмещает около 2,8 млрд куб. м газа, что соответствует трети годовой потребности Австрии в газе.

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Тимофей Дзядко
Австрия Карл Нехаммер ПХГ Газпром
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