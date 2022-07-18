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WSJ узнал о росте перевозок нефти из России из-за санкций

Европейские судовладельцы наращивают перевозки российской нефти перед вступлением в силу санкций, Китай также нарастил закупку топлива вдвое, узнала WSJ. Ограничения на поставки нефти в ЕС вступят в силу с декабря
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Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Владельцы танкеров в Европе увеличили отгружаемые объемы российской нефти перед вступлением в силу ограничительных мер против топлива из России, греческие суда перевозят рекордные объемы, пишет The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на данные брокеров пишет, что греческие владельцы танкеров, которые контролируют около трети от их глобального числа, перевезли около половины объемов российской нефти в мае и июне. За эти два месяца греческие суда 151 раз зашли в российские порты Черного и Балтийского морей, тогда как годом ранее за этот же период было совершено только 89 заходов.

Судоходные брокеры рассказали WSJ, что высокий спрос на нефть с конца февраля стал причиной роста цен на фрахтовые ставки танкеров среднего размера Aframax — они подорожали с $10 тыс. (в январе) до около $40 тыс. в день. По словам крупных владельцев танкеров, из-за санкций могут приостановить перевозку грузов около трети танкерного флота, однако эта ситуация не продлится долго из-за высокого глобального спроса.

По данным аналитической компании Vortexa, Китай в последние месяцы удвоил закупки нефти российского производства с ежедневных 670 тыс. баррелей в феврале до 1,13 млн баррелей в июне.

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Фото:Kirsty Wigglesworth / AP

Ограничения против российской нефти вошли в последний, шестой пакет санкций, одобренный Евросоюзом в конце мая. Запрет введен с июня с переходным периодом (для нефти — до декабря 2022 года и для нефтепродуктов — до февраля 2023 года) для контрактов, заключенных до вступления в силу эмбарго, и новых разовых сделок на спотовом рынке. Эмбарго распространяется на морские поставки нефти, но не на экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья.

Перевозки за пределы континента операторам танкеров запрещены не будут, но суда не смогут получить страховку, что делает любые плавания незаконными в соответствии с международным морским правом, указывает WSJ.

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В середине июля Bloomberg писал об увеличении поставок российского дизельном топлива и других продуктов нефтепереработки на Ближний Восток. В июне объемы достигли 155 тыс. баррелей в сутки. Это стало максимумом с начала 2016 года. Более трети всех грузов пришлись на центр торговли и хранения нефти Фуджейру на востоке ОАЭ. Отследить, что происходит с российским топливом после его выгрузки в Фуджейре, сложно, подчеркнул старший аналитик по нефтепродуктам консалтинговой компании Energy Aspects Коэн Весселс.

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Фото:Robert F. Bukaty / AP

США вместе с союзными западными странами обсуждают предельную цену на нефть из России, возможный уровень ограничения составит $40–60 за баррель, узнал Bloomberg в начале июля. По словам собеседника агентства в Белом доме, этому вопросу сейчас посвящено несколько заседаний в неделю.
 

Власти России считают санкции нелегитимными. «Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны — экспортеры нефти нарастить объемы добычи. Но глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле и не терпит никакой суеты. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — сказал президент Владимир Путин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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