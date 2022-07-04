Боррель заявил о трудностях ЕС из-за отказа от российских энергоносителей

Решения Евросоюза постепенно освобождают его от энергетической зависимости от России, которая «долгое время влияла на его политический выбор», заявил Боррель. В то же время он признал, что ЕС столкнулся с «серьезными трудностями»

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / AP)

Стремительный выход из зависимости от энергоносителей из России создает серьезные трудности для многих стран ЕС и различных сфер деятельности, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил, что в начале июня ЕС принял шестой пакет санкций против России, который предусматривает сокращение импорта российской нефти на 90% к концу этого года. Кроме того, Евросоюз также «стремительно сокращает импорт газа», и эти решения постепенно «освобождают его от зависимости, которая долгое время влияла на наш политический выбор», отметил Боррель.

«Конечно, столь быстрый выход из зависимости от российских энергоносителей также создает серьезные трудности для многих стран Евросоюза и различных сфер деятельности. Но это цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры для солидарного решения этих проблем», — заявил глава европейской дипломатии.

С конца февраля, когда Россия признала Донецкую и Луганскую народную республики и начала специальную военную операцию на Украине, Евросоюз наряду с США, Великобританией и рядом других стран ввел против нее несколько пакетов санкций. Шестой пакет был принят в начале июня. В него в том числе вошло частичное нефтяное эмбарго. Запрет распространяется на морские поставки и касается не только нефти в чистом виде, но и смесей — так называемых блендов.

На фоне санкций против России годовая инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%. Больше всего в еврозоне подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении.

Российские власти ограничительные меры, объявленные против страны, не раз называли незаконными и обещали на них ответить. В частности, на фоне заморозки почти половины золотовалютных резервов ЦБ за рубежом президент Владимир Путин перевел расчеты за российский газ в рубли. Говоря же о росте цен в Европе, он отметил, что к нему привели не действия России на Украине, а системные ошибки США и Евросоюза в экономической политике.