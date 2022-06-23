Дмитрий Песков: в Москве готовы к миру с Украиной, но при выполнении всех условий

В Кремле заявили о возможности мира с Украиной при выполнении требований

Американский журнал National Interest опубликовал возможный план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. В Кремле заявили, что с ним не знакомы, но подчеркнули, что Москва готова к миру на ее условиях

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В Кремле не знакомы с содержанием мирного плана по Украине, предложенного американским изданием National Interest, однако готовы обсуждать подобные предложения после выполнения Киевом всех условий Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, у нас не было возможности ознакомиться [с публикацией]. Мирный план возможен после того как Украина выполнит все требования российской стороны», — сказал Песков.

Накануне американский консервативный журнал по международной National Interest опубликовал проект возможного, с точки зрения редакции, плана мирного урегулирования ситуации на Украине. Он содержит 15 пунктов, в числе основных приводятся закрепление в конституции Украины ее постоянного нейтрального статуса, признание Киевом Крыма в составе России, проведение референдума на территории Донбасса и прекращение всех связей Украины с НАТО, включая проекты с участием инструкторов. Также Украине предлагается уничтожить все ее ударные системы вооружений и сократить сухопутные войска до уровне не более чем 150 тыс. военнослужащих.

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