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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили о возможности мира с Украиной при выполнении требований

Дмитрий Песков: в Москве готовы к миру с Украиной, но при выполнении всех условий
Американский журнал National Interest опубликовал возможный план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. В Кремле заявили, что с ним не знакомы, но подчеркнули, что Москва готова к миру на ее условиях
Фото: Yannis Behrakis / Reuters
Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В Кремле не знакомы с содержанием мирного плана по Украине, предложенного американским изданием National Interest, однако готовы обсуждать подобные предложения после выполнения Киевом всех условий Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, у нас не было возможности ознакомиться [с публикацией]. Мирный план возможен после того как Украина выполнит все требования российской стороны», — сказал Песков.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Накануне американский консервативный журнал по международной National Interest опубликовал проект возможного, с точки зрения редакции, плана мирного урегулирования ситуации на Украине. Он содержит 15 пунктов, в числе основных приводятся закрепление в конституции Украины ее постоянного нейтрального статуса, признание Киевом Крыма в составе России, проведение референдума на территории Донбасса и прекращение всех связей Украины с НАТО, включая проекты с участием инструкторов. Также Украине предлагается уничтожить все ее ударные системы вооружений и сократить сухопутные войска до уровне не более чем 150 тыс. военнослужащих.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина мирный договор план урегулирование Дмитрий Песков Кремль

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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