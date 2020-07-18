Пашинян счел нужным выйти из «круговорота» обвинений с Азербайджаном

Пашинян заявил о необходимости создать международную систему мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Азербайджаном. До этого вернуть туда наблюдателей ОБСЕ предложил Европейский союз

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо создать международную систему мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Азербайджаном. Об этом он заявил на встрече с руководящим составом Министерства обороны и Вооруженных сил страны, сообщается на сайте главы правительства республики.

Говоря о продолжающемся конфликте с Азербайджаном, Пашинян заявил о необходимости «выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня». «Что касается дальнейших действий, то наша позиция остается прежней», — отметил премьер.

По его словам, нужно продолжить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, «и Азербайджан должен наконец занять конструктивную позицию».

Комментируя заявление представителя Минобороны Азербайджана о способности Баку нанести удар по атомной электростанции вблизи армянского города Мецамор, Пашинян сказал, что эти слова являются угрозой совершения теракта и должны получить соответствующую международную реакцию. «Правда, Армения может обеспечить свою безопасность, в том числе Мецаморской АЭС», — добавил премьер.