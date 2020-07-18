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Политика ,  
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Пашинян счел нужным выйти из «круговорота» обвинений с Азербайджаном

Пашинян заявил о необходимости создать международную систему мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Азербайджаном. До этого вернуть туда наблюдателей ОБСЕ предложил Европейский союз
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо создать международную систему мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Азербайджаном. Об этом он заявил на встрече с руководящим составом Министерства обороны и Вооруженных сил страны, сообщается на сайте главы правительства республики.

Говоря о продолжающемся конфликте с Азербайджаном, Пашинян заявил о необходимости «выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня». «Что касается дальнейших действий, то наша позиция остается прежней», — отметил премьер.

По его словам, нужно продолжить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, «и Азербайджан должен наконец занять конструктивную позицию».

Комментируя заявление представителя Минобороны Азербайджана о способности Баку нанести удар по атомной электростанции вблизи армянского города Мецамор, Пашинян сказал, что эти слова являются угрозой совершения теракта и должны получить соответствующую международную реакцию. «Правда, Армения может обеспечить свою безопасность, в том числе Мецаморской АЭС», — добавил премьер.

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12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе начались боевые столкновения между вооруженными силами двух стран. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. Обе страны понесли потери среди военных и гражданских лиц — всего погибли около 20 человек. Через два дня Баку и Ереван заявили о стабилизации обстановки, но позднее обстрелы возобновились.

Вслед за этим генсек ООН Антониу Гуттериш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия. С таким же требованием выступил Европейский союз, который, в частности, предложил возобновить мониторинг с помощью наблюдателей ОБСЕ.

Позднее Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по атомной электростанции в Армении. Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения о возможности нанесения армянскими военными удара по плотине Мингечевирского водохранилища, который может привести к затоплению больших территорий.

В Армении заявление о возможном ударе по АЭС назвали «прямым проявлением государственного терроризма» и заявили, что оно «выражает геноцидальные намерения Азербайджана».

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Конфликт между двумя странами начался после распада Советского Союза. Причиной послужила территория Нагорного Карабаха, где в основном проживают армяне. В 1991 году регион объявил о независимости от Баку. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть его, но в итоге стороны договорились поддерживать режим прекращения огня, который впоследствии неоднократно нарушался.

Авторы: Наталия Анисимова, Виктория Полякова
Теги: Никол Пашинян, Армения, Азербайджан
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