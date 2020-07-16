Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

Вид на Мецаморскую АЭС (Фото: Jan Woitas / DPA / ТАСС)

В Министерство обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции.

«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы (цитата по Ozu.az).

О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя информацию о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий, сообщает Day.az. Представитель Минобороны Азербайджана также заверил, что имеющиеся в распоряжении военных средства ПВО не позволят нанести удар по плотине.

Материал дополняется.