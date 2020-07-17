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Политика ,  
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Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду

Жители села Айгепар, пострадавшего в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в Армении
Жители села Айгепар, пострадавшего в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в Армении (Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости)

Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях». Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

«Действия, которыми угрожает Министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и первого дополнительного протокола Женевской конвенции в частности. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана», — заявили в Ереване.

По мнению МИД Армении, такие угрозы показывают «степень отчаяния и кризис сознания» руководства Азербайджана, а также отсутствие здравого смысла.

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении
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Вид на&nbsp;Мецаморскую АЭС

О возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции (Армянской АЭС) накануне заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы. О том, что Баку может пойти на такой шаг, он заявил, отвечая на вопрос о том, может ли Армения нанести удар по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий.

Армянская АЭС построена в 1970-х годах, сейчас на ней эксплуатируется только один из двух энергоблоков. В обычном режиме станция обеспечивает выработку примерно трети всей электроэнергии в Армении.

12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе начались боевые столкновения между вооруженными силами двух стран. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. Обе страны понесли потери и обвиняют друг друга в нарушении границ.

Теги: Армения, Азербайджан, АЭС
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