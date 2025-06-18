МАГАТЭ сообщило об ударах по производству центрифуг в Иране
Два объекта по производству центрифуг в Иране подверглись израильским ударам, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.
Пострадали комплекс TESA в Карадже и Тегеранский исследовательский центр. Они занимались производством центрифуг и находились под наблюдением МАГАТЭ в рамках Соглашение по иранской ядерной программе (СПВД).
Накануне сообщения МАГАТЭ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Тель-Авив нанес серию ударов по иранским объектам, производящим центрифуги и компоненты для ракет.
«За последние несколько часов более 50 истребителей ВВС Израиля на основе разведданных нанесли серию ударов по военным объектам в районе Тегерана», — говорится в заявлении.
Накануне глава МАГАТЭ заявил, что Израиль, ударив по центрифугам на иранском подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, нанес объекту, по предварительным данным, серьезные повреждения, если не полностью его уничтожил. Тель-Авив настаивает на версии, что подземный цех с центрифугами был разрушен. По данным МАГАТЭ, ядерный центр в Исфахане также получил повреждения.
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