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Война Израиля и Ирана ,  
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МАГАТЭ сообщило об ударах по производству центрифуг в Иране

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Война Израиля и Ирана
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Два объекта по производству центрифуг в Иране подверглись израильским ударам, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Пострадали комплекс TESA в Карадже и Тегеранский исследовательский центр. Они занимались производством центрифуг и находились под наблюдением МАГАТЭ в рамках Соглашение по иранской ядерной программе (СПВД).

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База знаний
Фото:IIPA / Getty Images

Накануне сообщения МАГАТЭ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Тель-Авив нанес серию ударов по иранским объектам, производящим центрифуги и компоненты для ракет.

«За последние несколько часов более 50 истребителей ВВС Израиля на основе разведданных нанесли серию ударов по военным объектам в районе Тегерана», — говорится в заявлении.

Накануне глава МАГАТЭ заявил, что Израиль, ударив по центрифугам на иранском подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, нанес объекту, по предварительным данным, серьезные повреждения, если не полностью его уничтожил. Тель-Авив настаивает на версии, что подземный цех с центрифугами был разрушен. По данным МАГАТЭ, ядерный центр в Исфахане также получил повреждения.

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Полина Дуганова
Иран Израиль МАГАТЭ центрифуги Удары
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