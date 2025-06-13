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Политика ,  
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Близ Тегерана прогремела серия взрывов

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

В разных районах близ Тегерана прозвучали взрывы, передает Press TV. По данным телеканала, они прогремели к западу и югу от иранской столицы.

Nournews пишет о работе ПВО на востоке и западе от Тегерана.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

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