Близ Тегерана прогремела серия взрывов

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В разных районах близ Тегерана прозвучали взрывы, передает Press TV. По данным телеканала, они прогремели к западу и югу от иранской столицы.

Nournews пишет о работе ПВО на востоке и западе от Тегерана.

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