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Война Израиля и Ирана ,  
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В США назвали следующие 24-48 часов решающими в войне Ирана и Израиля

ABC: США примут решение о вступлении в войну с Ираном в течение 24-48 часов
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Участники совещания президента США Дональда Трампа с советниками по национальной безопасности в Белом доме дали понять, что следующие 24-48 часов станут решающими в конфликте Ирана и Израиля, сообщает ABC News.

По истечение этого срока станет понятно, имеет ли он дипломатическое решение, либо США придется прибегнуть к военным действиям, пишет издание.

Перед началом встречи Трамп опубликовал в Truth Social серию постов, в которых назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от страны безоговорочной капитуляции. Несмотря на его жесткую риторику, в США считают возможным возобновление переговоров с Ираном о ядерной программе, пишет ABC. По мнению американских чиновников, Тегеран находится в слабой позиции, поэтому он вынужден будет вернуться за стол переговоров и в итоге согласиться на сделку, предусматривающую полный отказ от обогащения урана.

Если Иран согласится, встреча на высоком уровне с участием спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа ивице-президента Джей Ди Вэнса может пройти уже на этой неделе. ABC отмечает, что в этом случае Тегерану понадобится принять решение как можно скорее, поскольку Трамп дал понять, что «его терпение на исходе».

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