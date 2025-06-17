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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп пропустит встречу с Зеленским в Канаде

WSJ: Трамп пропустит встречу с Зеленским и Рютте на саммите «Большой семерки»
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп покинул ежегодный саммит G7, и, таким образом, он пропустит дискуссию по Украине, на которой будет Зеленский, пишет WSJ. Ранее украинский лидер сообщил, что на встрече хочет обсудить с Трампом пакет оборонной помощи
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пропустит запланированную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации газеты, Трамп пропустит встречу в связи со своим преждевременным отъездом с проходящего в Канаде саммита G7. Уход республиканца означает, что он, в частности, пропустит дискуссию по Украине, на которой должны присутствовать Рютте и Зеленский.

WSJ пишет, что европейские лидеры хотят убедить Трампа продолжить поддержку Украины и поддержать дополнительные санкции против России.

С 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе проходит ежегодный саммит «Группы семи» (G7), куда, помимо принимающей страны, входят Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония. В мероприятиях также будут участвовать представители других стран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети Х, что Трамп «отлично провел день на G7» и подписал крупное торговое соглашение с британским премьер-министром Киром Стармером. «Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств», — написала она.

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В этом году саммит G7 проходит на фоне масштабного обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном. В середине июня Израиль заявил, что Тегеран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, и начал наносить удары, в том числе по иранской ядерной инфраструктуре.

Накануне, 16 июня, Зеленский заявил, что одним из вопросов, которые он намерен обсудить с американским лидером на саммите, будет пакет оборонной помощи. До этого о предполагаемой встрече президентов США и Украины на саммите писал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США.

Трамп в контексте урегулирования неоднократно выражал недовольство из-за российского лидера Владимира Путина, а также из-за Зеленского. В Белом доме говорили, что он разочарован обеими сторонами. Кроме того, республиканец допускал, что США выйдут из процесса урегулирования и что России и Украине, возможно, придется «продолжать борьбу», прежде чем заключать мир.

В июне Трамп сравнил конфликт России и Украины с дракой двух детей, ненавидящих друг друга, и заявил, что «иногда лучше дать им поссориться на некоторое время, а затем разнять». И украинские, и российские власти отвергли это сравнение.

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Дональд Трамп США G7 Марк Рютте
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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