Трамп пропустит встречу с Зеленским в Канаде
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пропустит запланированную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По информации газеты, Трамп пропустит встречу в связи со своим преждевременным отъездом с проходящего в Канаде саммита G7. Уход республиканца означает, что он, в частности, пропустит дискуссию по Украине, на которой должны присутствовать Рютте и Зеленский.
WSJ пишет, что европейские лидеры хотят убедить Трампа продолжить поддержку Украины и поддержать дополнительные санкции против России.
С 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе проходит ежегодный саммит «Группы семи» (G7), куда, помимо принимающей страны, входят Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония. В мероприятиях также будут участвовать представители других стран.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети Х, что Трамп «отлично провел день на G7» и подписал крупное торговое соглашение с британским премьер-министром Киром Стармером. «Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств», — написала она.
В этом году саммит G7 проходит на фоне масштабного обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном. В середине июня Израиль заявил, что Тегеран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, и начал наносить удары, в том числе по иранской ядерной инфраструктуре.
Накануне, 16 июня, Зеленский заявил, что одним из вопросов, которые он намерен обсудить с американским лидером на саммите, будет пакет оборонной помощи. До этого о предполагаемой встрече президентов США и Украины на саммите писал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США.
Трамп в контексте урегулирования неоднократно выражал недовольство из-за российского лидера Владимира Путина, а также из-за Зеленского. В Белом доме говорили, что он разочарован обеими сторонами. Кроме того, республиканец допускал, что США выйдут из процесса урегулирования и что России и Украине, возможно, придется «продолжать борьбу», прежде чем заключать мир.
В июне Трамп сравнил конфликт России и Украины с дракой двух детей, ненавидящих друг друга, и заявил, что «иногда лучше дать им поссориться на некоторое время, а затем разнять». И украинские, и российские власти отвергли это сравнение.
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