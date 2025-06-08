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Война санкций ,  
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Politico рассказало, чем США грозят «сокрушительные» санкции Грэма

Politico: новые санкции против России разорвут связи США с торговыми партнерами
Сюжет
Война санкций
Санкции о 500-процентных пошлинах для стран, покупающих российские нефть и газ, могут отрезать США от крупнейших мировых экономик, включая союзников в Европе

Законопроект сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма о масштабных санкциях против России, которые сам законодатель называл «сокрушительными» для российской экономики, может нарушить связи США с основными торговыми партнерами, пишет Politico.

Грэм подготовил проект вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут, предлагая новые ограничения на случай отказа Москвы от мирных переговоров с Украиной. Документ, среди прочего, вводит пошлины в 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты. Politico отмечает, что мера может фактически отрезать США от некоторых крупнейших экономик, включая союзников в Европе.

«500-процентный тариф — это, по сути, жесткое разделение», — заявил газете, управляющий директор исследовательской компании Clear View Energy Partners Кевин Бук.

На этой неделе Грэм предложил освободить от риска санкций страны, которые поставляют Украине военную помощь. Исключение избавит от пошлин Европейский союз (доля российского газа в импорте ЕС составляет почти 20%), но эксперты по-прежнему относятся к инициативе сенатора скептически.

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На Индию и Китай приходится около 70% российского экспорта энергоносителей; под действие пошлин могут попасть, но несколько других стран, которые покупают нефть, газ или уран у Москвы. 500-процентные тарифы на китайские товары приведут к резкому росту цен, нарушат цепочки поставок и могут привести к росту безработицы в США и к резкой остановке торговли с Китаем. «Это сильно навредит американцам», — сказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман.

Проект пользуется широкой двухпартийной поддержкой: в сенате подписи под ним поставили 82 законодателя. «Конгресс, возможно, пытается заставить исполнительную власть действовать. В сенате считают, что необходимо ввести больше санкций против России», — заявил партнер юридической фирмы Gibson Dunn Адам Смит, который был сотрудником Минфина в администрации Барака Обамы.

При этом некоторые, например, сенатор Рэнд Пол (республиканец от Кентукки), критикуют документ и называют его «самым непродуманным законопроектом». Проект наложит «всемирное эмбарго на 36 стран», считает он.

Лидер большинства в сенате Джон Тьюн допустил, что верхняя палата конгресса может рассмотреть законопроект в конце июня. Сенаторы-республиканцы заявили, что хотели бы получить одобрение Белого дома. The Wall Street Journal сообщала, что администрация Дональда Трампа призывает Грэма смягчить проект.

Власти России считают западные санкции незаконными и требуют их отмены.

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