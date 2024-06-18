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Военная операция на Украине ,  
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Илью Яшина перевели из ШИЗО в помещение камерного типа

Сюжет
Военная операция на Украине
Помещение камерного типа является такой же камерой ШИЗО, только уже на постоянной основе, заявил Яшин. В декабре 2022 года суд приговорил его к 8,5 годам колонии
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Юрий Кочетков / ЕРА / ТАСС)

Администрация колонии ИК-3 под Смоленском перевела бывшего главу Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов) из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ) в колонии, следует из сообщения в его телеграм-канале.

Яшин отметил, что ПКТ — это что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря. То есть она является такой же камерой ШИЗО, только уже на постоянной основе, отметил оппозиционер.

Согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, осужденным, переведенным в ПКТ в порядке взыскания, не разрешается брать с собой имеющиеся у них личные вещи, кроме продуктов питания, 2 полотенец установленного образца, алюминиевой кружки, нижнего белья по сезону и носков установленного образца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной щетки, туалетной бумаги, предметов личной гигиены, тапочек, а также религиозной литературы (не более 1 экземпляра), предметов культа индивидуального пользования для нательного или карманного ношения. Средства индивидуальной гигиены, одноразовые бритвы, посуда для приема пищи (за исключением кружек) и сигареты хранятся в специально отведенном месте и выдаются осужденным младшим инспектором по надзору за осужденными в ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах только на определенное распорядком дня время.

Осужденным, находящимся в запираемых помещениях строгих условий отбывания наказания, а также отбывающим меру взыскания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, телефонный разговор может быть разрешен лишь при наличии исключительных личных обстоятельств.

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В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы признал Яшина виновным в распространении фейков о российской армии. Максимальное наказание по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — десять лет лишения свободы. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима. До возбуждения уголовного дела его трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС России).

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Илья Яшин

По версии следствия, в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче» (Киевская область Украины). Ему было известно, что опубликованные украинскими властями фотографии и видео об этом «являются провокацией», указывал Следственный комитет. Яшин отмечал, что в ходе трансляции были представлены версии украинской стороны и российского Минобороны.

В конце мая 2024 года Яшина отправили на 15 суток в ШИЗО, а в начале июня ему продлили срок содержания там. В апреле адвокат Михаил Бирюков сообщал, что его подзащитного отправили в изолятор на десять суток.

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Теги
Георгий Смирнов
Илья Яшин ШИЗО тюрьма колония

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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