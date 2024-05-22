Илья Яшин сообщил о переводе в ШИЗО

Илья Яшин сообщил, что его отправили в ШИЗО на 15 суток. По его словам, поводом стала задержка на три минуты после команды «подъем»

Илья Яшин (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Бывшего главу Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) отправили на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии ИК-3 под Смоленском. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Формальным поводом стало то, что покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем», — написал Яшин. Однако он посчитал реальной причиной «желание администрации ИК сорвать его трехдневную встречу с родителями», которая была запланирована на понедельник, 27 мая.

Яшин также сообщил, что у него изъяли на проверку все книги, кроме Библии, две недели не передают письма и «регулярно подвергают обыскам».

РБК направил запрос во ФСИН России и УФСИН Смоленской области.

Это не первый случай помещения Яшина в ШИЗО. В апреле адвокат Михаил Бирюков сообщал, что его подзащитного отправили туда на десять суток «за нарушение формы одежды: он снял куртку утром во время приема пищи». В декабре 2023 года Яшин рассказал, что попросил сменить место будущего трудоустройства из-за противоречия убеждениям, за что впервые получил пять суток в штрафном изоляторе.

В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). До этого он был трижды оштрафован на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Следствие считало, что весной 2022 года политик в прямом эфире на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении ВС убийств мирных жителей в городе Буче». Яшин утверждал, что в ходе трансляции были представлены версии украинской стороны и российского Минобороны.