Илью Яшина оштрафовали за отсутствие плашки иноагента на 45 тыс. руб.

Илья Яшин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) на 45 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Яшин И.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей», — говорится в сообщении.

Пункт 4 статьи 19.34 запрещает публиковать материалы без указания на то, что они были произведены и распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента. Такие публикации должны быть отмечены специальной маркировкой. Максимальное наказание за нарушение этого правила для физлиц — штраф до 50 тыс. руб., для должностных — до 300 тыс. руб., для юридических — до 500 тыс. руб.

Мещанский районный суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам тюрьмы 9 декабря 2022 года. Его признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). До возбуждения уголовного дела его трижды штрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП).

По версии следствия, политик весной 2022 года в прямом эфире на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении ВС России убийств мирных жителей в городе Буче». Яшин при этом говорил, что на трансляции была представлена как официальная версия украинской стороны, так и официальная позиция российского Минобороны.



В обвинительном заключении, опубликованном в соцсетях Яшина, указывалось, что он «отрицает явную необходимость обеспечения безопасности России от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР».

В апреле 2023 года Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Яшина и приговор политику вступил в законную силу.