Илью Яшина снова отправили в ШИЗО
Политику Илье Яшину (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), отбывающему срок в колонии в Смоленской области, продлили срок содержания в штрафном изоляторе (ШИЗО). Об этом сообщается в его телеграм-канале.
«Накануне запланированного выхода Ильи Яшина из ШИЗО в субботу, администрация колонии добавила ему еще 12 суток штрафного изолятора», — говорится в сообщении.
Дисциплинарная комиссия продлила срок содержания Яшина в ШИЗО из-за нарушения формы одежды: после выхода из душевой на пару минут он снял робу, чтобы переодеть майку, говорится в его канале.
Яшина неоднократно отправляли в ШИЗО. В последний раз 22 мая, на 15 суток. Как сообщалось в телеграм-канале Яшина, поводом стало то, что он покинул спальное место в бараке на три минуты позже команды «подъем».
В управлении ФСИН по Смоленской области заявили, что его отправили в изолятор «за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения».
В декабре 2022 года Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии из-за видео на YouTube о событиях в украинском городе Буча. Политика этапировали из СИЗО в колонию в ноябре 2023 года. Вскоре Яшина перевели на строгие условия содержания в колонии и поставили на профучет как «склонного к изучению и распространению экстремизма».
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