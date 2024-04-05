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Илью Яшина поместили в ШИЗО на десять суток

Адвокат Бирюков: Яшина поместили в ШИЗО на десять суток из-за снятой куртки
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывшего главу Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) отправили на десять суток в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии ИК-3 под Смоленском.

Об этом РБК сообщил его адвокат Михаил Бирюков. Он рассказал, что 3 апреля после свидания с матерью Яшина отвели на дисциплинарную комиссию, где ему объявили о водворении в ШИЗО.

По словам адвоката, Яшина наказали «за нарушение формы одежды: он снял куртку утром во время приема пищи».

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Илья Яшин

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН.

Это не первый случай помещения Яшина в ШИЗО. В декабре 2023 года он сообщил, что впервые получил пять суток в штрафном изоляторе. С его слов, поводом стала просьба сменить место будущего трудоустройства из-за противоречия убеждениям.

Мещанский районный суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам лишения свободы в декабре 2022 года. Его признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение фейков о российской армии по мотивам политической или иной ненависти. До возбуждения уголовного дела его трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил России по ст. 20.3.3 КоАП.

По версии следствия, политик весной 2022 года в прямом эфире на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении ВС убийств мирных жителей в городе Буче». Яшин отмечал, что в трансляции была представлена как официальная версия украинской стороны, так и позиция российского Минобороны.

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Теги
Илья Яшин ШИЗО колония
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