Суд отклонил жалобу Яшина на статус иноагента
Смоленский областной суд отклонил жалобу бывшего московского депутата Ильи Яшина на внесение его в реестр иностранных агентов. В марте Сафоновский районный суд Смоленской области оштрафовал его на 30 тыс. руб. из-за отсутствия плашек иноагента в постах. Это уже второй его штраф по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. В декабре 2023 года Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал Яшина на 45 тыс. руб.
Политик, который отбывает срок в смоленской колонии по уголовному делу о «фейках» про армию, присутствовал на заседании облсуда по видеосвязи.
«Судья Смоленского областного суда 5 июня 2024 года оставил постановление судьи районного суда без изменения, жалобу защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, — без удовлетворения, поскольку лицо, внесенное в реестр иностранных агентов, при производстве и распространении материалов обязано размещать указание на факт их производства (распространения, направления) иностранным агентом», — говорится в сообщении на сайте суда.
В выступлении в смоленском суде Яшин назвал статус иноагента оскорбительным для него, поскольку он посвятил свою жизнь отстаиванию интересов России так, как он их понимает.
Он подчеркнул, что предан России и любит ее всем сердцем. «Не смейте называть меня иноагентом», — заключил он.
В декабре 2022 года Яшин был приговорен к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о «фейках» о российской армии из-за видео на YouTube о событиях в украинском городе Буча. В ноябре прошлого года его этапировали в смоленскую колонию.
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