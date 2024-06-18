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Военная операция на Украине ,  
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Медведев предупредил о последствиях отказа Киева от мирных переговоров

Медведев: если Киев откажется от мира, то Россия продолжит наступление
Сюжет
Военная операция на Украине
Где закончится граница санитарного пояса в результате наступления России, сказать трудно, вполне вероятно, что это будет не в пользу Киева, сказал Медведев. Ранее Путин не исключил принятия нового решения о санитарной зоне
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Киев пока может принять предложения президента Владимира Путина о мирном урегулировании, в противном случае наступление российских войск продолжится, заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«И где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что в Верховной раде и исполнительной власти Украины нет сил, которые способны поддержать предложения Путина по урегулированию украинского конфликта.

14 июня глава государства назвал условия прекращения огня и начала переговоров — украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года). Путин обратил внимание, что Киев должен вывести войска со всей территории регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

«Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал глава государства. Москва при этом гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских войск.

Путин допустил новые решения о санитарной зоне на Украине
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Приграничные регионы России регулярно подвергаются ракетным обстрелам и атакам дронов. В июне 2023 года Путин заявил, что Москва должна будет рассмотреть создание на Украине «санитарной зоны», если обстрелы российских территорий продолжатся.

В марте глава государства не исключил, что Россия будет вынуждена «в какой-то момент, в какой мы посчитаем целесообразным» создать санитарную зону на территориях, которые сегодня контролируют украинские власти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что речь идет о «неком коридоре, буферной зоне».

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области. Минобороны России докладывало о взятии там ряда населенных пунктов. Среди них в том числе — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Министр Андрей Белоусов в конце мая говорил, что в результате действий российских войск на важных участках в Харьковской области украинские силы отступили на 8-9 км.

Путин заявил, что события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Если ВСУ начнут применять западное дальнобойное оружие для ударов по российским территориям, то Москве придется снова принимать решение о санитарной зоне, сказал глава государства.

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Георгий Смирнов
Дмитрий Медведев Украина наступление
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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