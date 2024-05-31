Белоусов сообщил, что ВСУ потеряли за 2024 год 880 кв. км территории

Белоусов назвал площадь территорий, отбитых у ВСУ с начала года

С начала 2024 года украинские войска потеряли 880 кв. км. территории Украины, армия России взяла под контроль 28 населенных пунктов. В Харьковской области ВСУ на некоторых участках отступили на 8 — 9 км

Андрей Белоусов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Под контроль российской армии в 2024 году перешло 880 квадратных километров территории, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идёт на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров», — сказал Белоусов. За месяц российскими войсками заняты 28 населенных пунктов.

Всего в мае ВСУ потеряли более 35 тыс.военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, сообщил он.

Белоусов подчеркнул, что Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, и все задачи операции будут достигнуты. «Все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — добавил он.

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