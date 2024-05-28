Путин допустил новые решения о санитарной зоне на Украине

События на харьковском направлении были спровоцированы странами Запада, заявил Владимир Путин. Глава государства в июне допустил создание на Украине санитарной зоны, если продолжатся обстрелы российских территорий

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России, Москве придется снова принимать решение о санитарной зоне, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

«Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных, никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий, все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, пожинают плоды тогда своего творчества. То же самое может случится и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о призывах НАТО разрешить ВСУ применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России.

По его словам, события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада.

28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что глава государства и российские военные знают вероятный ответ на удар по российской территории в ответ на вопрос, каким будет ответ Москвы, если главы минобороны ЕС разрешат атаки по территории России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять запрет на применение Украиной полученного вооружения для ударов по российским территориям. В последние недели Киев активизировал дипломатические усилия, чтобы добиться от США и других западных стран разрешения применять вооружения для таких атак.

В Кремле говорили 23 мая, что заявления в США о необходимости разрешить Украине совершать удары американским оружием по территории России являются безответственной и опасной своими последствиями позицией.

Ранее в тот же день глава комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол показал карту России с зоной, которую могут поразить дальнобойные ракеты ATACMS американского производства, которые были переданы Украине. Конгрессмен уточнил у госсекретаря Энтони Блинкена, готов ли Вашингтон изменить политику, чтобы дать возможность Киеву атаковать территорию России. В ответ госсекретарь напомнил, что США не поддерживают такое решение.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву.

Путин допустил санитарную зону на Украине в случае продолжения обстрелов Политика

Приграничные регионы России регулярно подвергаются ракетным обстрелам и атакам дронов. В июне Путин говорил, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Песков в марте пояснил, что глава государства говорил о создании «буферной зоны», чтобы «любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости».