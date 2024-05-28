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Военная операция на Украине ,  
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Путин допустил новые решения о санитарной зоне на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
События на харьковском направлении были спровоцированы странами Запада, заявил Владимир Путин. Глава государства в июне допустил создание на Украине санитарной зоны, если продолжатся обстрелы российских территорий
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России, Москве придется снова принимать решение о санитарной зоне, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

«Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных, никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий, все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, пожинают плоды тогда своего творчества. То же самое может случится и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о призывах НАТО разрешить ВСУ применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России.

По его словам, события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада.

28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что глава государства и российские военные знают вероятный ответ на удар по российской территории в ответ на вопрос, каким будет ответ Москвы, если главы минобороны ЕС разрешат атаки по территории России.

Песков заявил, что ответ на удары по России знают Путин и военные
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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять запрет на применение Украиной полученного вооружения для ударов по российским территориям. В последние недели Киев активизировал дипломатические усилия, чтобы добиться от США и других западных стран разрешения применять вооружения для таких атак.

В Кремле говорили 23 мая, что заявления в США о необходимости разрешить Украине совершать удары американским оружием по территории России являются безответственной и опасной своими последствиями позицией.

Ранее в тот же день глава комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол показал карту России с зоной, которую могут поразить дальнобойные ракеты ATACMS американского производства, которые были переданы Украине. Конгрессмен уточнил у госсекретаря Энтони Блинкена, готов ли Вашингтон изменить политику, чтобы дать возможность Киеву атаковать территорию России. В ответ госсекретарь напомнил, что США не поддерживают такое решение.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву.

Путин допустил санитарную зону на Украине в случае продолжения обстрелов
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Приграничные регионы России регулярно подвергаются ракетным обстрелам и атакам дронов. В июне Путин говорил, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Песков в марте пояснил, что глава государства говорил о создании «буферной зоны», чтобы «любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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