Путин не исключил создания санитарной зоны на Украине

Путин: санитарную зону на Украине должно будет сложно преодолеть

Санитарную зону на Украине, если таковая будет, нужно сделать непреодолимой, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

Путин не исключил, что Россия будет вынуждена «в какой-то момент, в какой мы посчитаем целесообразным» создать санитарную зону на территориях, которые сегодня контролируют украинские власти. «Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», — пояснил Путин (цитата по «РИА Новости»).

В июне 2023 года Путин заявил, что Россия должна будет рассмотреть создание на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Он уточнил, что зона должна быть «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

В том же месяце зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести линию санитарной зоны по границам Львова, учитывая решения западных стран поставлять Киеву дальнобойные виды оружия.

После начала военной операции на Украине приграничные регионы России, в том числе Белгородская, Курская и Брянская области, регулярно подвергаются обстрелам, атакам беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, и попыток диверсантов проникнуть на территорию России.