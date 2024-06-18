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Военная операция на Украине ,  
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Рогозин увидел признаки подготовки Украины к наступлению

Сюжет
Военная операция на Украине
Сенатор заявил, что с помощью беспилотников «Баба-яга» украинские военные минируют прифронтовые дороги, это «обычно делается перед наступлением». Зеленский в апреле говорил, что у Украины есть план нового наступления
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Украинская армия с помощью дронов минирует прифронтовые дороги, что может говорить о подготовке ею наступления, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

«Украинские «Бабы-яги» теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», — написал он.

Рогозин неоднократно рассказывал об этих дронах. «Баба-яга» представляет собой ударный беспилотник, который может нести до шести боеприпасов. «Баба Яга» массивна и летает в своей ступе со скоростью около 60 км/ч», — уточнял Рогозин.

Рядом с ней летит FPV-дрон, который может пикировать на цель и сбрасывать боеприпасы на нее. По словам сенатора, такой дрон более скоростной и «шустрый», но у него быстрее садится аккумулятор, тогда он возвращается на базу, а его сменяет новый. «Бабу-ягу» могут сопровождать и дроны-камикадзе.

13 июня Рогозин рассказал, что российские военные «затрофеили» «Бабу-ягу» и будут изучать содержимое беспилотника.

Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в апреле заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, но для него нужна военная помощь от Вашингтона. На тот момент США еще не выделили дополнительное финансирование на военную поддержку Украины, однако к концу того же месяца Соединенные Штаты приняли закон о предоставлении ей военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. Главком ВСУ Александр Сырский незадолго до заявления Зеленского говорил, что одной из целей украинского командования является формирование резервов для последующего наступления.

14 июня президент Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной: в частности, это вывод ее войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и ее отказ от вступления в НАТО. Зеленский назвал это ультиматумом и в свою очередь заявил, что диалог с Москвой будет возможен, если она выведет свои войска и будет уважать украинскую территориальную целостность.

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Дмитрий Рогозин Военная операция на Украине
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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