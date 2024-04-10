Зеленский заявил о плане нового контрнаступления

У Киева есть план нового контрнаступления, но для него нужны поставки военной помощи от США, заявил Зеленский. Он также подчеркнул необходимость систем ПВО для защиты. Москва осуждает военную помощь Киеву

Владимир Зеленский (Фото: Alina Smutko / Reuters)

У Украины есть план нового контрнаступления, но для него нужна военная помощь от США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу Axel Springer.

По его мнению, с помощью современного оружия у Киева есть шансы на успех. «Вот почему мы собираемся получить определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если будем получать лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», — приводит слова Зеленского Bild.

Украинский лидер отметил, что на данный момент стране в первую очередь нужны системы противовоздушной обороны. Зеленский, говоря об отказе канцлера Германии Олафа Шольца предоставить дальнобойные ракеты Taurus, назвал это «не таким простым вопросом». «Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая мощная система вооружений в Германии», — сказал он, добавив, что Шольц не может оставить страну без вооружения.

Говоря о возможности «заморозки» конфликта, Зеленский, как и до этого, исключил такой сценарий, утверждая, что Россия использует это как паузу для подготовки новых атак.

Украинские силы попытались начать контрнаступление прошлым летом, однако в декабре Зеленский признал, что оно не дало результатов, на которые рассчитывал Киев. В Москве после начала контрнаступления ВСУ говорили о его провале, министр обороны Сергей Шойгу в феврале заявил, что украинская армия потеряла более 444 тыс. человек с начала боевых действий. Зеленский говорил о гибели 31 тыс. военнослужащих.

В конце февраля украинский президент в интервью Fox News сообщил о подготовке ВСУ к новому наступлению на юге и в Черном море. В Киеве говорили, что при масштабной военной помощи смогут предпринять новую попытку контрнаступления. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об усвоенных уроках прошлогодней попытки, поясняя, что Киев не будет раскрывать своей стратегии в 2024 году.

В то же время в марте Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к новому наступлению российской армии, ожидаемому в ближайшие месяцы. Он также предупредил, что без помощи США, которая застряла в конгрессе, Украина будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». В апреле украинский президент сказал, что для контрнаступления Киеву не хватает снарядов, а для защиты «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть—восемь батарей в каждом».

The New York Times писала, что в лучшем случае украинские военные «используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году». По данным издания, американские военные во главе с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи считают, что Киев на фоне проблем с поставками оружия и нехваткой боеприпасов может рассчитывать на замороженный конфликт.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт.