Зеленский заявил о плане нового контрнаступления
У Украины есть план нового контрнаступления, но для него нужна военная помощь от США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу Axel Springer.
По его мнению, с помощью современного оружия у Киева есть шансы на успех. «Вот почему мы собираемся получить определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если будем получать лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», — приводит слова Зеленского Bild.
Украинский лидер отметил, что на данный момент стране в первую очередь нужны системы противовоздушной обороны. Зеленский, говоря об отказе канцлера Германии Олафа Шольца предоставить дальнобойные ракеты Taurus, назвал это «не таким простым вопросом». «Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая мощная система вооружений в Германии», — сказал он, добавив, что Шольц не может оставить страну без вооружения.
Говоря о возможности «заморозки» конфликта, Зеленский, как и до этого, исключил такой сценарий, утверждая, что Россия использует это как паузу для подготовки новых атак.
Украинские силы попытались начать контрнаступление прошлым летом, однако в декабре Зеленский признал, что оно не дало результатов, на которые рассчитывал Киев. В Москве после начала контрнаступления ВСУ говорили о его провале, министр обороны Сергей Шойгу в феврале заявил, что украинская армия потеряла более 444 тыс. человек с начала боевых действий. Зеленский говорил о гибели 31 тыс. военнослужащих.
В конце февраля украинский президент в интервью Fox News сообщил о подготовке ВСУ к новому наступлению на юге и в Черном море. В Киеве говорили, что при масштабной военной помощи смогут предпринять новую попытку контрнаступления. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об усвоенных уроках прошлогодней попытки, поясняя, что Киев не будет раскрывать своей стратегии в 2024 году.
В то же время в марте Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к новому наступлению российской армии, ожидаемому в ближайшие месяцы. Он также предупредил, что без помощи США, которая застряла в конгрессе, Украина будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». В апреле украинский президент сказал, что для контрнаступления Киеву не хватает снарядов, а для защиты «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть—восемь батарей в каждом».
The New York Times писала, что в лучшем случае украинские военные «используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году». По данным издания, американские военные во главе с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи считают, что Киев на фоне проблем с поставками оружия и нехваткой боеприпасов может рассчитывать на замороженный конфликт.
Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт.