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Военная операция на Украине ,  
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Сырский заявил о подготовке резервов для нового наступления

Сырский назвал подготовку резервов для наступления задачей командования ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Ближайшая цель украинского командования — это формирование резервов для последующего наступления. Об этом главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил в интервью агентству «Укринформ».

«Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — сказал главком.

По его словам, сейчас российские войска продолжают наступление в Донецкой и Луганской областях, а также на левом берегу Днепра в Запорожской области.

Украине, отметил Сырский, удалось на некоторых участках фронта «выровнять ситуацию по артиллерии».

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский накануне публикации интервью главкома заявил, что украинские войска не готовы к новому крупному наступлению российской армии, ожидаемому в ближайшие месяцы.

«До этого нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно рады, что мы стабилизировали ситуацию», — рассказал Зеленский, подчеркнув, что Киеву «нужна помощь сейчас».

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По его мнению, в случае поражения Украины конфликт перейдет на территорию стран НАТО.

Больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной и противовоздушной обороны Patriot и больше артиллерии, сказал президент Украины.

Он отметил, что десятки миллиардов, которые выделяются в качестве помощи Киеву, остаются в США. «Давайте будем честны, деньги, которые выделяются конгрессом, администрацией, в большинстве случаев 80% этих денег — ну, по крайней мере, более 75% — остаются в США. Эти боеприпасы поступают к нам, но производство ведется там», — рассказал Зеленский, отметив, что налоги от такого производства остаются в США.

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Александр Сырский наступление резервы
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Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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