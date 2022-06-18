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Военная операция на Украине ,  
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Тинькофф Банк опроверг данные о выкупе долгов жителей Херсонской области

Ранее появились сообщения о том, что Тинькофф Банк якобы выкупил долги жителей региона у «ПриватБанка» и ОТП Банка, после чего к нему перешло право требования. В Тинькофф Банке назвали сообщения фейками
Тинькофф Банк TCS $29,45 -2,16% Купить
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Тинькофф Банк опроверг сообщения о покупке долгов жителей Херсонской области перед украинскими банками и переходе к нему права требования. Об этом РБК сообщил представитель финансовой организации. Он назвал подобные сообщения фейками.

Ранее агентство УНИАН опубликовало, как оно утверждает, скриншоты с сообщениями от Тинькофф Банка одному из жителей Херсонской области. В них говорится, что «право требования задолженности по продукту АО «ПриватБанк» <...>, АО «ОТП Банк» <...> перешло к АО Тинькофф Банк на основании договора уступки прав требования (цессии)».

УНИАН также опубликовал скриншоты переписки пользователя с поддержкой Тинькофф Банка. В ней содержится сообщение якобы от менеджера поддержки о том, что долги были перенаправлены в Тинькофф Банк и в ближайшее время придут инструкции с дальнейшим алгоритмом погашения задолженности.

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Фото:РИА Новости

На прошлой неделе замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что долги жителей региона украинским банкам будут, скорее всего, списаны.

О полном контроле над Херсонской областью российское Минобороны отчиталось 15 марта. После этого в области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили вещание российских телеканалов и радиостанций. С 23 мая в регионе ввели бивалютную зону, то есть российский рубль используется наравне с гривной.

Стремоусов утверждал, что регион взял курс на интеграцию с Россией. По его словам, к концу года область будет готова к законодательному переходу в статус субъекта России.

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Тинькофф Банк Херсонская область взыскание долга ПриватБанк ОТП Банк
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