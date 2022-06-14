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Трамп обвинил конгресс в попытке не допустить его к выборам президента

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что специальный комитет конгресса, расследующий обстоятельства штурма здания, намерен помешать его участию в следующих президентских выборах в 2024 году. Это обвинение он выдвинул в своем 12-страничном обращении, его текст приводит портал The Hill.

Трамп утверждает, что занимает лидирующие позиции в опросах как сторонников Республиканской партии, так и Демократической. По его мнению, это объясняется «рекордной инфляцией, заоблачными ценами на газ, энергетической зависимостью от наших противников», что вызвано действиями нынешней администрации США. Экс-президент считает, что американская система образования пребывает в кризисном состоянии, нелегальные мигранты «вторгаются» в страну, а нарушение цепочек поставок «искалечило наши жизни».

«Наш образ жизни оказался подавлен правительственным регулированием. Соединенные Штаты разрушаются. Демократы знают, что я бы все это исправил, и они делают все, что в их силах, чтобы остановить меня, но нас нельзя остановить», — написал Трамп.

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Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Дональд Трамп Конгресс США
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