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Политика ,  
0 

Байден заявил, что вводил санкции как главнокомандующий, а не политик

Президент США Джо Байден заявил, что нужно было дать президенту России Владимиру Путину отпор, даже несмотря на то что жесткие санкции, введенные против Москвы, привели к росту цен и политическим рискам для него на выборах. Об этом он сказал в интервью AP.

Американский лидер отметил, что действовал как главнокомандующий, а не как политик, заботящийся о выборах.

«Я президент Соединенных Штатов. Речь идет не о моем политическом выживании, а о том, что лучше для страны. Без шуток. <...> Что произойдет, если самая сильная держава, НАТО, <...> пройдет стороной?» — задался вопросом Байден.

Президент предупредил об угрозе хаоса в Европе, если «Россия продолжит беспрепятственно продвигаться вглубь континента, Китай осмелится захватить Тайвань, а Северная Корея станет еще более агрессивной со своими ядерными амбициями».

Материал дополняется
 

Авторы
Елена Чернышова

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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