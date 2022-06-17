Байден заявил, что вводил санкции как главнокомандующий, а не политик
Президент США Джо Байден заявил, что нужно было дать президенту России Владимиру Путину отпор, даже несмотря на то что жесткие санкции, введенные против Москвы, привели к росту цен и политическим рискам для него на выборах. Об этом он сказал в интервью AP.
Американский лидер отметил, что действовал как главнокомандующий, а не как политик, заботящийся о выборах.
«Я президент Соединенных Штатов. Речь идет не о моем политическом выживании, а о том, что лучше для страны. Без шуток. <...> Что произойдет, если самая сильная держава, НАТО, <...> пройдет стороной?» — задался вопросом Байден.
Президент предупредил об угрозе хаоса в Европе, если «Россия продолжит беспрепятственно продвигаться вглубь континента, Китай осмелится захватить Тайвань, а Северная Корея станет еще более агрессивной со своими ядерными амбициями».
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