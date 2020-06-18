Минск заявил о кукловодах «в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко

В Белоруссии заведены уголовные дела по уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, хищении в особо крупном размере, мошенничестве, получении и даче взятки, рассказал глава КГК. Задержаны около 20 человек, по словам Тертеля, почти все из них сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
По словам Тертеля, Белгазпромбанк связан с операциями латвийского банка ABLV. КГК получил от Латвии данные, согласно которым на счета ABLV со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн, утверждает он. Кроме того, Тертель заявил о махинациях с векселями на сумму свыше $60 млн, в результате которых члены преступной группы вывели на зарубежные счета в подконтрольные структуры крупную сумму валюты.
11 июня в Белгазпромбанке прошли обыски. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка велась еще с 2016 года, в финансовом учреждении «обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежную собственность». 15 июня Нацбанк Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее руководителем стала Надежда Ермакова. В «Газпроме» и Газпромбанке действия белорусского регулятора ранее назвали незаконными.
Обыски прошли также в домах семьи Бабарико, передает TUT.by. Утром 18 июня в штабе кандидата в президенты сообщили, что Бабарико с сыном Эдуардом поехал сдавать очередную часть собранных подписей и перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что их доставили для дачи показаний в департамент финансовых расследований КГК.
Бабарико в интервью РБК назвал задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка захватом со стороны государства. «Целью являюсь я. Но используются методы не только устрашения меня, но и давления на моих самых близких друзей, на моих коллег, членов инициативных групп», — говорил он. 17 июня в штабе Бабарико сообщили о блокировке счета его избирательного фонда.
В КГК утверждают, что уголовные дела против Белгазпромбанка никак не связаны с выборами, которые назначены на 9 августа.