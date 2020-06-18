Минск заявил о кукловодах «в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко

По словам главы Комитета госконтроля Белоруссии, к противоправной деятельности Виктора Бабарико причастны «кукловоды» из числа «больших начальников в «Газпроме», которые опасаются, что расследование в Минске выведет на них

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят кукловоды, которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности. Об этом сказал председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель, передает БелТа.

«Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», — заявил он.

Бабарико с середины 2000 года до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, по 49,8% акций которого принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Ранее 18 июня стало известно, что Бабарико задержали в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям. Тертель назвал его «непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности».