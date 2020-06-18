Минск заявил о кукловодах «в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции Общество, 19:26 Венецианская комиссия посоветовала изменить поправку об увольнении судей Политика, 19:17 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:15 Собянин не смог назвать ни одной фамилии олигарха Политика, 19:14 Суд отменил оправдательные приговоры по делу о гибели детей на Сямозере Общество, 19:12 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 19:08 «Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых» Quote, 19:07 ЦСКА подписал контракт с экс-хоккеистом «Ванкувера» Спорт, 19:01 Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье Общество, 18:59 СК опубликовал видео с места стрельбы в жилом доме на севере Москвы Общество, 18:46 Минск заявил о кукловодах «в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко Политика, 18:39 Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна Политика, 18:39 От «Эйфории» до «Трудных подростков»: фильмы и сериалы о поколении Z Совместный проект, 18:38 Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова Общество, 18:34
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Минск заявил о кукловодах «в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко

По словам главы Комитета госконтроля Белоруссии, к противоправной деятельности Виктора Бабарико причастны «кукловоды» из числа «больших начальников в «Газпроме», которые опасаются, что расследование в Минске выведет на них
Газпром GAZP ₽193 -1,46% Купить
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят кукловоды, которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности. Об этом сказал председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель, передает БелТа.

«Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», — заявил он.

Бабарико с середины 2000 года до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, по 49,8% акций которого принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Соперника Лукашенко Бабарико задержали за «противоправную деятельность»
Политика
Виктор Бабарико

Ранее 18 июня стало известно, что Бабарико задержали в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям. Тертель назвал его «непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности».

В Белоруссии заведены уголовные дела по уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, хищении в особо крупном размере, мошенничестве, получении и даче взятки, рассказал глава КГК. Задержаны около 20 человек, по словам Тертеля, почти все из них сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

По словам Тертеля, Белгазпромбанк связан с операциями латвийского банка ABLV. КГК получил от Латвии данные, согласно которым на счета ABLV со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн, утверждает он. Кроме того, Тертель заявил о махинациях с векселями на сумму свыше $60 млн, в результате которых члены преступной группы вывели на зарубежные счета в подконтрольные структуры крупную сумму валюты.

11 июня в Белгазпромбанке прошли обыски. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка велась еще с 2016 года, в финансовом учреждении «обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежную собственность». 15 июня Нацбанк Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее руководителем стала Надежда Ермакова. В «Газпроме» и Газпромбанке действия белорусского регулятора ранее назвали незаконными.

Адвокат пожаловался на задержание соперника Лукашенко Виктора Бабарико
Политика
Виктор Бабарико

Обыски прошли также в домах семьи Бабарико, передает TUT.by. Утром 18 июня в штабе кандидата в президенты сообщили, что Бабарико с сыном Эдуардом поехал сдавать очередную часть собранных подписей и перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что их доставили для дачи показаний в департамент финансовых расследований КГК.

Бабарико в интервью РБК назвал задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка захватом со стороны государства. «Целью являюсь я. Но используются методы не только устрашения меня, но и давления на моих самых близких друзей, на моих коллег, членов инициативных групп», — говорил он. 17 июня в штабе Бабарико сообщили о блокировке счета его избирательного фонда.

В КГК утверждают, что уголовные дела против Белгазпромбанка никак не связаны с выборами, которые назначены на 9 августа.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Белоруссия, Виктор Бабарико, «Газпром»
Материалы по теме
Соперник Лукашенко сообщил о блокировке своего избирательного счета
Политика
Соперник Лукашенко на президентских выборах перестал выходить на связь
Политика
Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter