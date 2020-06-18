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Соперник Лукашенко на президентских выборах перестал выходить на связь

Виктор Бабарико, который пытается составить конкуренцию Александру Лукашенко на выборах, утром поехал сдавать собранные подписи и исчез. По данным белорусских СМИ, его могли доставить на допрос по делу Белгазпромбанка
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико перестал выходить на связь сегодня утром, сообщили РБК в штабе кандидата в президенты Белоруссии.

Вместе с сыном Эдуардом, который возглавляет предвыборный штаб, Бабарико поехал сдавать очередную часть собранных подписей. После этого оба на связь не выходят.

Tut.by со ссылкой на штаб сообщает, что Бабарико удалось собрать 425 тыс. подписей. Накануне стало известно, что его счет, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован.

Telegram-канал белорусского Агентства теленовостей, принадлежащий «Белтелерадиокомпании», сообщил, что Бабарико и его сын доставлены в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. «Основная цель визита — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку», — утверждает канал.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

Бабарико ранее возглавлял Белгазпромбанк. 12 июня, через месяц после того, как он покинул пост и объявил о намерении принять участие в президентских выборах в августе, в банке прошли обыски и задержания. В интервью РБК экс-глава называл задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка по обвинениям в легализации преступных доходов и неуплате налогов рейдерским захватом со стороны государства. «Целью являюсь я. Но используются методы не только устрашения меня, но и давления на моих самых близких друзей, на моих коллег, членов инициативных групп. Это тотальная борьба, даже не знаю, как еще сказать. И все подчиняется одному: найти хоть что-то для того, чтобы помешать провести выборы в Беларуси», — заявлял он. 15 июня в банке была назначена временная администрация.

Авторы: Георгий Тадтаев, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, выборы президента Белоруссии, Александр Лукашенко
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