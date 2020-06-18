Соперник Лукашенко на президентских выборах перестал выходить на связь

Виктор Бабарико, который пытается составить конкуренцию Александру Лукашенко на выборах, утром поехал сдавать собранные подписи и исчез. По данным белорусских СМИ, его могли доставить на допрос по делу Белгазпромбанка

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико перестал выходить на связь сегодня утром, сообщили РБК в штабе кандидата в президенты Белоруссии.

Вместе с сыном Эдуардом, который возглавляет предвыборный штаб, Бабарико поехал сдавать очередную часть собранных подписей. После этого оба на связь не выходят.

Tut.by со ссылкой на штаб сообщает, что Бабарико удалось собрать 425 тыс. подписей. Накануне стало известно, что его счет, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован.

Telegram-канал белорусского Агентства теленовостей, принадлежащий «Белтелерадиокомпании», сообщил, что Бабарико и его сын доставлены в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. «Основная цель визита — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку», — утверждает канал.