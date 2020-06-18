Адвокат пожаловался на задержание соперника Лукашенко Виктора Бабарико

Виктор Бабарико (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Минске задержан потенциальный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом, который руководит предвыборным штабом, к нему не пускают адвоката. Об этом сообщили РБК в предвыборном штабе.

Бабарико находится в здании департамента финансовых расследований (ДФР КГК), в его загородном доме проходит обыск, уточнил собеседник РБК.

«Мы намерены подать жалобу на незаконное задержание! Просим вас допустить адвокатов Виктора Бабарико в здание! Вы обязаны принять жалобу», — сказал адвокат Дмитрий Лаевский сотрудникам КГТ, передает news.tut.by

Ранее соперника Виктора Бабарико задержали вместе с сыном для дачи показаний.

По данным Telegram-канала белорусского Агентства теленовостей (АТН), задержание связано с делом Белгазпромбанка, который он возглавлял мая. Ранее топ-менеджеров банка задержали по обвинениям в отмывании доходов и уходе от уплаты налогов.