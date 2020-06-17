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Политика ,  
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Соперник Лукашенко сообщил о блокировке своего избирательного счета

Блокировка счета не дает «в полной мере реализовать избирательные права», заявили в штабе Бабарико. Однако штаб продолжает работу по сбору и подготовки подписей к сдаче, сообщили в нем РБК
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: viktar.babaryka / Facebook)

В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Виктора Бабарико, выдвинувшего свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Об этом сообщается на сайте его штаба.

«При попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что каких-либо документов, которые подтверждают арест или объясняют наложенное ограничение, им не предоставили.

На этом расчетном фонде лежат более 100 тыс. белорусских рублей (2,9 млн российских рублей), заявили в штабе. «Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы», — отметили в штабе. «При этом штаб продолжает работу по сбору и подготовки подписей к сдаче», — сообщил РБК его представитель.

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Виктор Бабарико

На прошлой неделе в Белгазпромбанке прошли обыски. Бабарико был его председателем правления с июля 2000-го по май 2020 года. 12 мая он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах и тогда же покинул пост в кредитной организации.

12 июня председатель Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил, что существуют «убедительные доказательствами причастности Бабарико к противоправной деятельности». В комитете указали, что проверка велась с 2016 года, когда в поле зрения финансовой милиции попала группа действующих и бывших топ-менеджеров и сотрудников Белгазпромбанка.

О том, что по банку «работали с 2016 года», заявил и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне. <...> Но иностранцы информацию нам — с 2016 года мы просили — предоставили только в декабре прошлого года», — пояснил он тот факт, что дело активизировалось только сейчас.

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Бабарико, в свою очередь, заявил, что все средства он получил законным путем, а трое его друзей, которых находятся под подозрением, лишь хранили его личные деньги. В интервью РБК происходящее он назвал «рейдерским захватом». «Это тотальная борьба, даже не знаю, как еще сказать. И все подчиняется одному: найти хоть что-то для того, чтобы помешать провести выборы в Беларуси», — заявил Бабарико.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталия Эйсмонт сообщила РБК, что по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек. «Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, что все они дают признательные показания, в том числе и против него», — сказала она.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. О намерении участвовать в них заявили 15 человек, в том числе и сам Лукашенко. Для регистрации кандидатам нужно сдать не менее 100 тыс. подписей.

Авторы: Виктория Полякова, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Виктор Бабарико, выборы, Александр Лукашенко
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