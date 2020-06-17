Соперник Лукашенко сообщил о блокировке своего избирательного счета

Блокировка счета не дает «в полной мере реализовать избирательные права», заявили в штабе Бабарико. Однако штаб продолжает работу по сбору и подготовки подписей к сдаче, сообщили в нем РБК

Виктор Бабарико (Фото: viktar.babaryka / Facebook)

В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Виктора Бабарико, выдвинувшего свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Об этом сообщается на сайте его штаба.

«При попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что каких-либо документов, которые подтверждают арест или объясняют наложенное ограничение, им не предоставили.

На этом расчетном фонде лежат более 100 тыс. белорусских рублей (2,9 млн российских рублей), заявили в штабе. «Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы», — отметили в штабе. «При этом штаб продолжает работу по сбору и подготовки подписей к сдаче», — сообщил РБК его представитель.