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Поправки в Конституцию ,  
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Собянин увидел спасение от нестабильности в поправке о сроках президента

По мнению столичного мэра, поправка в Конституцию о президентских сроках позволит сохранить политическую стабильность. Никто не говорит об «автоматическом переназначении» Путина, подчеркивает Собянин
Сергей Собянин и Владимир Путин
Сергей Собянин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 24» заявил, что считает важной поправку в Конституцию, которая подразумевает снятие ограничения на количество сроков для избрания одного лица президентом.

По словам Собянина, для России, «сложной страны, которая не всегда находится в дружественном окружении других стран», невозможность избраться на следующий срок означает «некую политическую неопределенность, нестабильность».

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«У нас есть политические кризисы, вызовы. Но нам важно сохранять политическую стабильность», — подчеркнул Собянин.

По словам столичного мэра, «никто же не говорит, что действующий президент автоматически будет переназначен». «Его избирать будут, если будет баллотироваться. Это еще не факт», — отметил он.

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Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию 14 марта. В него вошли как сами поправки, так и порядок их принятия. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства, что позволит Путину баллотироваться на ближайших выборах в 2024 году. Внести эти изменения в Основной закон предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова, объяснив это необходимостью надежной страховки для страны.

Путин поддержал инициативу, отметив при этом, что она может быть принята только после голосования россиян по поправкам. Конституционный суд признал законной поправку об обнулении сроков.

Изначально голосование по поправкам в Основной закон должно было пройти 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. В итоге плебисцит назначили на 1 июля, этот день объявили нерабочим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин может обратиться к россиянам в связи с поправками. По данным источников «Интерфакса», это может произойти в период между парадом Победы 24 июня и самим голосованием. Источники РБК сообщали, что в Кремле обсуждают сценарий, при котором президент обратится к гражданам уже после голосования.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, Конституция
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