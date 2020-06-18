Собянин увидел спасение от нестабильности в поправке о сроках президента

По мнению столичного мэра, поправка в Конституцию о президентских сроках позволит сохранить политическую стабильность. Никто не говорит об «автоматическом переназначении» Путина, подчеркивает Собянин

Сергей Собянин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 24» заявил, что считает важной поправку в Конституцию, которая подразумевает снятие ограничения на количество сроков для избрания одного лица президентом.

По словам Собянина, для России, «сложной страны, которая не всегда находится в дружественном окружении других стран», невозможность избраться на следующий срок означает «некую политическую неопределенность, нестабильность».

«У нас есть политические кризисы, вызовы. Но нам важно сохранять политическую стабильность», — подчеркнул Собянин.

По словам столичного мэра, «никто же не говорит, что действующий президент автоматически будет переназначен». «Его избирать будут, если будет баллотироваться. Это еще не факт», — отметил он.