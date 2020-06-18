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Поправки в Конституцию ,  
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СМИ узнали возможную дату обращения Путина к россиянам по Конституции

Президент может обратиться к гражданам в период между парадом 24 июня и самим голосованием 1 июля. Источники РБК сообщали, что в Кремле обсуждают сценарий, при котором Путин обратится к гражданам уже после голосования
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два информированных источника.

По словам одного из собеседников, обращение состоится между днем голосования 1 июля и парадом Победы 24 июня. Другой уточнил, что среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня.

Кроме того, источники «Интерфакса» рассказали, что тему поправок в Конституцию Путин затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию суверенитета России. Фильм будет показан 22 июня.

В Кремле ранее не исключали обращение президента из-за поправок. «Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает. Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем», — говорил журналистам 11 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 16 июня он заявил, что Путин не планирует проводить мини-прямую линию с россиянами перед голосованием по Конституции.

Источники РБК, близкие к администрации президента, сообщали ранее, что в Кремле обсуждают сценарий, при котором президент обратится к гражданам уже после голосования. Планируется, что Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците и за поддержку предложенных поправок при условии, что такая поддержка будет получена, рассказывал один из близких к Кремлю источников. Кроме того, глава государств может дать ряд поручений правительству.

В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита
Политика
Владимир Путин

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан, принявших участие в плебисците. Электронное голосование будет доступно для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области. По данным на 16 июня, заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию подали более 680 тыс. россиян.

Как устроено голосование о поправках в Конституцию. Что важно знать
Политика

В числе основных поправок в Конституцию — придание конституционного статуса Госсовету, снятие ограничений для действующего президента на участие в выборах, передача президенту общего руководства над работой правительства, пожизненная неприкосновенность президента, возможность отставки премьера президентом без роспуска правительства и прочие.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Конституция, обращение
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