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Политика ,  
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Зеленский понадеялся на транзит газа из России «без выкручивания рук»
Россия и Украина в ближайшее время договорятся о транзите газа в Европу, считает Владимир Зеленский. «Выкручивать руки» Киеву никто не будет, заметил он
Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время Киеву удастся договориться о транзите газа с Москвой.

Такое заявление он сделал во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, трансляцию с мероприятия на YouTube вел телеканал NewsOne.

Зеленский напомнил, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

«Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто, простите за такие слова, не будет выкручивать руки», — сказал Зеленский.

Соглашение о транзите российского газа в Европу через территорию Украины между «Нафтогазом» и «Газпромом» было подписано в 2009 году, его действие завершится 31 декабря. Сейчас украинская компания требует от «Газпрома» пересмотреть тариф на транзит. В середине мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил, что существует высокая вероятность прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года, даже если газопровод «Северный поток-2» не будет завершен, так как у России все равно остаются возможности поставлять газ в Европу в обход Украины (строительство второй нитки газопровода «Северный поток» в обход территории Украины сейчас ведет консорциум Nord Stream — AG во главе с «Газпромом». — РБК).

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В начале июня глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что соглашение будет возобновлено, если новые власти Украины будут опираться на прагматичные соображения, которые «возобладают над всякого рода политическими спекуляциями». Он также отметил, что сотрудничество между странами должно развиваться не на фоне судебных споров, которые «ведут в тупик».

Помимо иска «Нафтогаза» к «Газпрому» с требованием пересмотреть тариф на газ за 2018–2019 годы в Стокгольмском арбитраже рассматривались споры о недопоставке газа в рамках действующего транзитного договора. Согласно решению суда сумма неурегулированных претензий в споре о недопоставке «Нафтогазу» составляет $2,6 млрд.

Хотя Москве удалось добиться приостановки решения арбитража по этому спору и «Нафтогаз» действия «Газпрома» не оспорил, в конце февраля 2019 года украинская компания начала процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге. Киев подал иски против Москвы сразу в несколько юрисдикций.

Глава Минэнерго России Александр Новак в середине июня отмечал, что мировое соглашение двух компаний в Стокгольмском арбитраже могло бы стать одним из важнейших пунктов для последующего конструктивного взаимодействия.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 17 июня предложила Европе готовиться к новому газовому кризису из-за проблем с подписанием нового транзитного договора с Россией, а также посоветовала Москве не рассчитывать на смену политического руководства в стране.

Авторы: Наталья Демченко, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Зеленский, транзит газа, «Нафтогаз»
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