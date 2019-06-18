Зеленский понадеялся на транзит газа из России «без выкручивания рук»

Россия и Украина в ближайшее время договорятся о транзите газа в Европу, считает Владимир Зеленский. «Выкручивать руки» Киеву никто не будет, заметил он

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время Киеву удастся договориться о транзите газа с Москвой.

Такое заявление он сделал во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, трансляцию с мероприятия на YouTube вел телеканал NewsOne.

Зеленский напомнил, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

«Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто, простите за такие слова, не будет выкручивать руки», — сказал Зеленский.

Соглашение о транзите российского газа в Европу через территорию Украины между «Нафтогазом» и «Газпромом» было подписано в 2009 году, его действие завершится 31 декабря. Сейчас украинская компания требует от «Газпрома» пересмотреть тариф на транзит. В середине мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил, что существует высокая вероятность прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года, даже если газопровод «Северный поток-2» не будет завершен, так как у России все равно остаются возможности поставлять газ в Европу в обход Украины (строительство второй нитки газопровода «Северный поток» в обход территории Украины сейчас ведет консорциум Nord Stream — AG во главе с «Газпромом». — РБК).