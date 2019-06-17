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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В МИД Украины предрекли «мрачный сценарий» газового кризиса из-за России
Заместитель главы МИД Украины предложила Европе готовиться к новому газовому кризису из-за проблем с подписанием транзитного договора с Россией
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

В интервью агентству Bloomberg заместитель министра иностранных дел Украины Олена Зеркаль предупредила, что есть очень высокая вероятность, что новое соглашение о транзите газа с Россией не будет заключено до 1 января, когда истекает нынешний договор.

«Поскольку Россия откладывает переговоры по будущему контракту, стоит серьезно рассматривать мрачный сценарий грядущего газового кризиса, — заявила Зеркаль. — Вот почему каждая европейская страна, в том числе и Украина, увеличивает запасы газа в своих хранилищах».

Зеркаль отметила, что желание Москвы пролонгировать старый договор вернет ситуацию в 2009 год (именно тогда были заключены десятилетние контракты на поставку газа и на его транзит европейским потребителям через территорию Украины. — РБК). Она посоветовала российским переговорщикам не рассчитывать на смену политического руководства на Украине. По ее словам, позиция правительства в Киеве не изменится.

По словам Зеркаль, новые соглашения должны учитывать все уроки, которые извлекли Украина и страны Европы из истории с транспортировкой российского газа.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев весной этого года отмечал, что транзит российского газа через Украину может прекратиться с 2020 года. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя это, заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти республики будут опираться на прагматичные соображения.

Договоренности о поставке российского газа на Украину и его транзите через территорию страны в Европу истекают в конце 2019 года. Замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский в мае допускал, что Россия и Украина могут договориться о продлении данного контракта до истечения этого срока.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, газовая война
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