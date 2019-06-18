«Газпром» сообщил о предложении к Киеву начать переговоры с чистого листа

С идеей заключить мировое соглашение компания пришла к «Нафтогазу» еще в январе, однако отклика у украинской стороны предложение не вызвало, рассказал член правления «Газпрома» Сергей Кузнец

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В январе в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение и начать переговоры с чистого листа. Об этом заявил журналистам член правления и глава юридического департамента российской компании Сергей Кузнец, передает корреспондент РБК.

«Алексей Борисович [Миллер] озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам, что называется, с чистого листа», — сказал он.

Однако украинская сторона, отметил он, с условиями не согласилась и пытается упорно поменять формат соглашения. «Они говорят: нет, то решение, что вынесено в нашу пользу, давайте оставим как есть, а вот наши будущие требования — давайте от них откажемся и заключим на их основе мировое соглашение. Но это напоминает анекдот про Винни-Пуха: нам прислали десять апельсинов, давайте поровну поделим, но свои восемь я уже съел», — добавил Кузнец.

Член правления «Газпрома» указал, что компания будет готова и рада обсудить мировое соглашение, если «Нафтогаз» будет готов к равным условиям. «Пока просто не складываются условия для такого обсуждения», — заключил он.